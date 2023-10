Manchester City a dominat meciul de pe Old Trafford şi a deschis scorul dintr-un penalty transformat de Erling Haaland, în minutul 26.

Imediat după pauză, Bernardo Silva a centrat perfect pentru lovitura de cap a norvegianului, care l-a învins din nou pe Andre Onana. Phil Foden a închis tabela în minutul 80, din pasa lui Erling Haaland, iar Manchester City s-a impus cu 3-0.

Erling Haaland conduce în clasamentul golgheterilor, cu 11 reuşite, iar echipa lui Pep Guardiola este pe locul trei, cu 24 de puncte, la egalitate de puncte cu Arsenal – ocupanta locului secund şi cu două puncte mai puţin decât liderul Tottenham.

La finalul partidei de pe Old Trafford, tehnicianul iberic a avut un discurs impresionant despre Bernardo Silva, jucător pe care îl consideră esențial pentru campioana din Premier League.

"Nu poartă cercei sau tatuaje, are o mașină normală... un jucător incredibil pentru noi. Îi place să joace pe Old Trafford, nu îmi amintesc vreo prestație proastă a lui aici. Poate juca 9 fals, este inteligent, toată lumea îl iubește.

Unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am văzut în viața mea. Unul dintre cei mai buni, pentru intensitate, inteligență. Aș putea să stau zece minute să vă spun ce înseamnă Bernardo Silva pentru mine și pentru echipă. Suntem îndrăgostiți de el. Am fost norocoși că nu l-am pierdut", a declarat Pep Guardiola, la conferința de presă.

"He's one of the best players I've ever seen!"????

Manchester City boss Pep Guardiola heaps praise on Bernardo Silva after an exceptional display against rivals Manchester United. ⬇️

????: https://t.co/AuYmbnXVMM pic.twitter.com/D9juHIr4CF