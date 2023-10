Aflate în poziții diferite în campionat, cele două formații au oferit un adevărat spectacol, cu un plus clar pentru campioana din Premier League.

Manchester City a obținut o victorie categorică, scor 3-0, dubla lui Erling Haaland și golul lui Julian Alvarez fiind decisive pentru "cetățenii".

În afara celor trei reușite, echipa antrenată de Pep Guardiola a mai avut alte ocazii clare de a marca, Andre Onana având intervenții decisive.

PHIL FODEN GOALLL ERLING HAALAND ASSIST MAN UNITED ARE FINISHED ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/YQxMRSU0As

În doar trei apariții în derby-uri ale orașului Manchester, Erling Haaland a fost decisiv de opt ori (goluri + assisturi), ajungând deja pe locul patru în acest clasament.

13 - Ryan Giggs (29 meciuri)

10 - Eric Cantona (6 meciuri)

9 - Wayne Rooney (21 meciuri)

8 - Sergio Aguero (13 meciuri)

8 - Erling Haaland (3 meciuri)

Haaland showed Foden exactly where to celebrate ???? pic.twitter.com/uKkGNYk39D