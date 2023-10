Primul star care pleacă de la Manchester City în iarnă: "Guardiola și-a dat acordul!"

Phillips a semnat cu Manchester City în iulie 2022, când a fost cumpărat de la Leeds pentru aproximativ 50 de milioane de euro. Adus ca un star pe Etihad, mijlocașul titular al naționalei Angliei nu a reușit să se impună la formația condusă de Pep Guardiola, iar în iarnă va părăsi clubul.

Daily Star scrie că Pep Guardiola și-a dat acordul pentru plecarea lui Kalvin Phillips în fereastra de mercato din ianuarie. Două echipe din Premier League, West Ham și Newcastle, dar și Bayern Munchen, campioana din Bundesliga, sunt interesate de transferul mijlocașului.

Sursa citată scrie că Manchester City nu exclude nici varianta unui împrumut, însă cu două condiții: salariul săptămânal de 150.000 de lire sterline să fie acoperit în totalitate de noul club, iar transferul să devină definitiv în vară.

Kalvin Phillips a jucat în doar cinci meciuri ale lui Manchester City din acest sezon, în total 167 de minute. Mijlocașul englez a fost titular doar în partida din Cupa Ligii Angliei contra lui Newcastle, pierdută de "cetățeni", 0-1.

