Solskjaer mizeaza pe tineri pentru redresarea lui United! Antrenorul a anuntat care va fi primul venit in vara: a facut senzatie in acest sezon

Ole Gunnar Solskjaer vrea sa evite un nou sezon de cosmar pentru Man United.

Manchester United a incheiat sezonul in Premier League pe locul 6, prinzand in extremis ultima pozitie care duce in competitiile Europene. Echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer va juca in Europa League, ceea ce nu coincide cu performantele cu care erau obisnuiti cei de la United.

Pentru a redresa situatia, Solskjaer trebuie sa gandeasca foarte bine strategia pentru sezonul viitor. Antrenorul norvegian care i-a luat locul lui Jose Mourinho pe banca lui United are in plan pastrarea jucatorilor tineri care au fost imprumutati in acest sezon.

Unul dintre ei, pe care Solskjaer nu vrea sa-l rateze sub nicio forma, este Axel Tuanzebe, scrie Manchester Evening News. Acesta a fost imprumutat in 2018 la Aston Villa si a reusit sa impresioneze. El a jucat in trecut in echipa mare a lui United.

Tuanzebe are 21 de ani si este asteptat de Solskjaer cu bratele deschise. "A avut cateva accidentari, dar inca e copil, iar eu abia astept sa-l vad alaturi de noi", a spus antrenorul lui United.

Solskjaer a pus ochii si pe un portar, Dean Henderson de la Sheffield, echipa care a promovat in Premier League. Henderson a primit manusa de aur pentru prestatia din Championship si nu a luat gol in 21 de meciuri in acest sezon.