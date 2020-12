SO-NAL-DO! Escutie cum rar vedem reusita in derby-ul Londrei! Cum a marcat jucatorul asiatic

Tottenham a jucat pe teren propriu, impotriva lui Arsenal intr-un meci din etapa a 11-a a campionatului britanic.

Jucatorul lui Jose Mourinho a reusit un gol fantastic in derby-ul cu Arsenal. In minutul 13, Son a fost lansat in banda stanga de catre Harry Kane, iar jucatorul asiatic a sprintat pana in apropierea careului mare. Fotbalistul lui Spurs a evitat un jucator al "tunarilor", si-a facut mingea pe dreptul, apoi a sutat cu efect, impecabil de la aproape 25 de metri. Mingea a intrat in poarta iar Leno nu a putut sa faca nimic.

Goal from Son with Korean commentary... You love to see it ???????? pic.twitter.com/i0aSUCOw0o — ML ???? (@MLmdltn) December 6, 2020

Heung-Min Son este al doilea cel mai bun marcator din Premier League, cu 10 goluri dupa 11 etape jucate. Harry Kane este pe locul 4 cu 8 reusite, dar britanicul are in cont si 10 pase de gol, fiind cel mai bun pasator decisiv dn competitie.