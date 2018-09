Se poate repeta MIRACOLUL Leicester in Premier League? Micuta echipa neinvinsa in acest sezon! Antrenorul lor era favorit sa fie PRIMUL demis

Watford e revelatia sezonului in Premier League, neivinsa in primele patru etape.

Pauza internationala vine la timp pentru cateva din marile echipe din Premier League care au avut probleme in acest debut de campionat.

In timp ce englezii asteptau ca Manchester United, Tottenham, Arsenal, Chelsea si Liverpool sa atenteze la suprematia lui Manchester City, nimeni nu ar fi anticipat ca Watford sa fie una din cele trei echipe cu punctaj maxim dupa primele 4 etape.

Englezii se intreaba acum daca Watford are puterea de a produce un nou miracol in Anglia, dupa cea mai mare surpriza din istoria Premier League, victoria lui Leicester din sezonul 2015/2016.

Inainte de startul sezonului, antrenorul spaniol Javi Gracia avea cea mai mica cota pentru a fi demis primul dintre cei 20 de manageri din Premier League.

Patru etape mai tarziu, Watford, care l-a detinut pe Costel Pantilimon pana in aceasta vara, este una din cele trei echipe neinvinse in patru etape, alaturi de Liverpool si Chelsea. Cu 12 puncte, Watford se uita de sus la campioana City in clasament, cu 2 puncte in plus.

Poate fi doar un foc de paie, insa Watford tocmai a invins-o pe Tottenham, asta dupa ce echipa londoneza o umilise pe Manchester United pe Old Trafford cu 3-0 in etapa trecuta.

Fanii lui Watford isi permit sa viseze acum ca echipa lor va reusi din nou un rezultat mare in acest sezon. In 1983, Watord incheia sezonul pe locul 2, in urma lui Liverpool.

Chiar daca in Premier League sunt 5-6 dintre cele mai bogate cluburi din lume, surprize au loc an de an. Anul trecut, Burnley s-a clasat pe loccul 7 si s-a calificat in Europa League, iar Watford poate fi echipa mica ce reuseste sa surprinda anul acesta.

Watford si-a vandut atacantul principal in vara pentru 45 milioane de euro, pe Richarlison la Everton, dar absenta lui nu se simte. In aceasta etapa, Watford a avut forta de a reveni de la 0-1 cu Tottenham, considerata multi o pretendenta la titlu in acest sezon.

Perioada buna vine dupa mai multi ani de chin pentru Watford, cu multe schimbari de antrenor. Actualul Javi Garcia a preluat echipa in ianuarie de la Marco Silva, iar sezonul l-a incheiat pe locul 14, cu doar patru victorii obtinute.



"Stiu ca se spunea ca voi fi primul antrenor demis in acest sezon, insa uite ca am reusit sa rasturnam aceasta predictie. Cand am venit in Anglia in ianuarie erau 13 accidentari la echipa, o nebunie. Timpul petrecut impreuna, plus pregatirea de vara ne-au ajutat sa ne cunoastem mai bine si sa ne pregatim cum trebuie", povesteste Garcia, fost antrenor la Almeria, Osasuna sau Malaga in Spania, iar in Rusia a antrenat-o pe Rubin Kazan.

Fara buget de sute de milioane de euro ca marile cluburi din Anglia, Watford se bazeaza pe un spirit de echipa extraordinar. Acelasi spirit adus de Claudio Ranieri la Leicester a produs cel mai mare miracol din fotbalul modern in 2016.

Watford a schimbat nume mari pe banca in ultimii ani, manageri cunoscuti precum Qique Sanchez Flores sau Walter Mazzari au esuat lamentabil, pentru ca echipa sa-si gaseasca ritmul sub comanda lui Garcia.

Fundasul grec Holebas spune ca atmosfera este complet diferita cu Garcia. "A schimbat tot, pot sa spun. E complet diferit acum. Ii vad pe jucatori pe teren, cred ca multi inteleg acum ce inseamna sa joci in Premier League. Primul an dupa promovare a fost dificil, dar si al doilea a fost. Acum formam insa o echipa si cred ca urmam pasii corecti pentru dezvoltarea noastra. Garcia este un top linistit, dar e foarte motivat. Toti jucatorii il plac si face o treaba foarte buna. Nu stii niciodata in fotbal, mereu sunt schinmbari. Daca nu are rezultate, manageruul este schimbat. Eu am avut multi antrenori, toti sunt diferiti si toti au un stil propriu. E greu de tot cand sunt schimbari dese. Acum avem un antrenor care face treaba buna. Ne antrenam din greu, asta e tot. Echipa este concentrata isi unita, lucram bine tactic si la fazele fixe", spune fostul jucator de la AS Roma.

Dupa pauza internationala, Watford da peste Jose Mourinho si Manchester United, echipa cu doua infrangeri in acest start de sezon.

"Suntem intr-o postura foarte buna, patru din patru, nici nu stiu cum s-a intamplat. Sunt fericit pentru toata lumea si sper sa continuam asa", mai spune Holebas.



1000 era cota lui Watford la castigarea Premier League inaintea acestui sezon. Cota a scazut la 200 in acest moment in incercarea caselor de pariuri de a evuta un nou moment "Leicester".