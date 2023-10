Roy Keane nu a avut milă de jucătorii de la United după derby-ul din Manchester

Manchester City a dominat meciul de pe Old Trafford şi a deschis scorul dintr-un penalty transformat de Erling Haaland, în minutul 26.

Imediat după pauză, Bernardo Silva a centrat perfect pentru lovitura de cap a norvegianului, care l-a învins din nou pe Andre Onana. Phil Foden a închis tabela în minutul 80, din pasa lui Erling Haaland, iar Manchester City s-a impus cu 3-0.

Erling Haaland conduce în clasamentul golgheterilor, cu 11 reuşite, iar echipa lui Pep Guardiola este pe locul trei, cu 24 de puncte, la egalitate de puncte cu Arsenal – ocupanta locului secund şi cu două puncte mai puţin decât liderul Tottenham.

Celebrul internațional britanic a analizat derby-ul din Manchester, având un discurs dur la adresa echipei antrenată de Erik ten Hag.

"City a fost excelentă din nou. Nicio surpriză. Cât despre United, nu aș spune rușinos, dar pe acolo. Jucătorii sunt mici din toate punctele de vedere - tehnic, tactic și, îngrijorător, fizic. United a arătat atât de rău. Precum în finala FA Cup, City nu a fost la cel mai ridicat nivel, dar tot s-au jucat cu ei", a declarat Roy Keane.

????️Roy Keane: “It's different levels. The United players are just short in every aspect. Technically and tactically. It's a long way back for this team.” pic.twitter.com/ml0Lv0BtBT