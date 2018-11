Ronaldo i-a lasat masca pe chelnerii englezi! Cat a putut sa cheltuie pe doua sticle de vin! 

Cristiano Ronaldo si Georgina au mers in city break la Londra.

Ronaldo a profitat de pauza internationala pentru a vizita Londra, alaturi de Georgina. Cei doi au asistat la meciurile de la Mastersul de tenis, iar apoi au luat masa in oras. Potrivit tabloidului The Sun, cei doi au cheltuit 30.940 de euro in 15 minute.

Ronaldo a comandat o sticla de vin Richebourg Grand Cru, cel mai scump vin din lume, care costa 20,628 pentru o singura sticla.

Apoi, Ronaldo si Georgina au testat un Pomerol Petrus din 1982, care costa 10.313 euro, pe care nici nu l-au terminat.

Potrivit surselor The Sun, Ronaldo si Georgina au sarbatorit 1 an de la nasterea fiicei lor, Alana Martina.

Cristiano Ronaldo are cateva zile de vacanta, dupa ce a renuntat sa mai mearga la nationala in aceasta perioada. Portughezii il asteapta sa revina din 2019.