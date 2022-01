Romelu Lukaku va fi penalizat cu o suma astronomică! Câți bani va trebui să scoată din buzunar belgianul

Romelu Lukaku urmează să primească o amendă astronomică de la Chelsea, care ar putea ajunge până la 600.000 de euro (500.000 de lire sterline), potrivit Gazzetta dello Sport.

Lukaku a stârnit furtună la Chelsea după ce săptămâna trecută a acordat un interviu neautorizat Sky Sport Italia în care și-a declarat nefericirea la Chelsea, a criticat tactica managerului Thomas Tuchel și a spus că vrea să revină la Inter.

Acest lucru a înfuriat conducerea, proprietarii și fanii lui Chelsea și a dus la excluderea lui Lukaku din lot pentru meciul de duminică, încheiat 2-2, împotriva lui Liverpool, fosta vedetă a lui Inter nici măcar nu a fost prezentă pe bancă.

Lukaku a purtat discuții cu Tuchel și cu clubul luni, unde se înțelege că jucătorul și-a cerut scuze pentru acțiunile sale. De asemenea, este de așteptat să fie disponibil pentru a fi selectat la meciul din Carabao Cup împotriva lui Tottenham de miercuri.

Cu toate acestea, viitorul său la club rămâne în dubii, chiar dacă Chelsea i-a spus lui Lukaku că nu intenționează să-l vândă luna aceasta.

În ciuda acestui fapt, o mutare de vară rămâne posibilă și, în plus, potrivit Gazzetta dello Sport, Lukaku este probabil să fie pedepsit de Chelsea cu o amendă uriașă.

Ziarul susține că tânărul de 28 de ani ar putea fi amendat cu până la 600.000 de euro (500.000 de lire sterline). La însă Repubblica susține că Lukaku va fi amendat cu 500.000 de euro (418.000 de lire sterline).

???? Chelsea will fine Romelu Lukaku €500,000 for the interview he gave to Sky Italy.

(Source: @repubblica) pic.twitter.com/N0lRSKQYIK