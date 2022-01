Mesajul lui Tuchel pentru Lukaku după meciul cu Liverpool (2-2). Ce se va întâmpla cu starul belgian 

Rezultatul nu a ajutat nici una dintre formații, iar Manchester City s-a detașat la zece puncte în clasament.

După partidă, Thomas Tuchel a explicat motivul pentru care Romelu Lukaku nu a fost inclus în lot, în urma declarațiilor pe care le-a făcut atacantul belgian.

"Lukaku este jucătorul nostru, există mereu o cale de întoarcere. Vom clarifica situația în spatele ușilor închise. După ce vom lua o decizie, iar Romelu va fi informat, o vom comunica public. Nu este un subiect pe care să-l discut acum. Nu știu dacă va reveni în echipă, vom decide mâine, când este programată o întâlnire.

Am amânat procesul decizional și, în același timp, l-am protejat pe Romelu, nu am vrut să luăm o decizie la cald. Trebuie să rămânem calmi, să nu ne pierdem capul", a declarat tehnicianul campioanei Europei.

De ce nu l-a inclus în lot

Thomas Tuchel a explicat motivul pentru care Romelu Lukaku nu a făcut parte din lotul de jucători convocat pentru meciul cu Liverpool.

"Normal că am discutat, de două ori chiar, dar, după ce am vorbit și cu alți jucători, mi-am dat seama că e prea mult. Am decis să protejez pregătirea meciului. E mai ușor fără el acum, e un subiect prea mare, s-a făcut prea multă gălăgie", a afirmat acesta.