Fundaşul stânga portughez Nuno Mendes, care a suferit o accidentare la coapsă în meciul cu Strasbourg de sâmbătă, va rata partida de marţi din Liga Campionilor pe care echipei Paris Saint-Germain o va disputa cu FC Barcelona, a anunţat, clubul parizian, duminică, citat de AFP.

PSG, fără Nuno Mendes în meciul cu Barcelona din Champions League

"În urma unei accidentări la coapsa stângă, suferită în timpul meciului cu RC Strasbourg, Nuno Mendes va fi indisponibil în următoarele săptămâni", a precizat PSG într-un scurt comunicat de presă, citat de Agerpres.

Fundaşul portughez, care intrase pe teren în minutul 53 pe stadionul Meinau, în locul lui Lucas Digne, într-un moment în care PSG era condusă cu 1-0, a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 86.

El nu a mai putut fi înlocuit, întrucât parizienii epuizaseră deja toate schimbările în încercarea de a întoarce soarta partidei (3-1).

Pentru a compensa absenţa acestuia în meciul împotriva Barcelonei, Luis Enrique va trebui să aleagă între Lucas Digne - rezerva sa - şi mijlocaşul Warren Zaire-Emery, care a mai ţinut locul jucătorului portughez atunci când acesta a fost indisponibil din cauza unei accidentări, la începutul sezonului.