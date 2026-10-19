După cum Sport.ro a mai scris în trecut, portarul nu a evoluat nici în Liga 2, nici în actuala stagiune de la revenirea echipei în primul eșalon.

Fostul căpitan al covăsnenilor a avut un conflict cu patronul Laszlo Dioszegi în urmă cu un an, iar de atunci nu a mai fost folosit în meciurile oficiale.

Laszlo Dioszegi a vorbit despre situația lui Roland Niczuly

Contactat telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE, patronul lui Sepsi a oferit detalii despre situația portarului. Niczuly se află în continuare sub contract cu formația din Sfântu Gheorghe și participă la antrenamentele echipei, însă nu intră în planurile pentru meciuri.

„În momentul de față este la club, are contract până în iulie, se antrenează și atât. Mai mult nu pot să spun. Face antrenamentele zilnic cu echipa și, când vin meciurile, se uită de acasă, din păcate. Deci acesta e purul adevăr”, a declarat Laszlo Dioszegi.