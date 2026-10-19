EXCLUSIV Ce se mai întâmplă cu Roland Niczuly, la mai bine de un an de la ultimul meci oficial: ”Purul adevăr”

Ce se mai întâmplă cu Roland Niczuly, la mai bine de un an de la ultimul meci oficial: ”Purul adevăr” Superliga
SPORT.RO
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Roland Niczuly (31 de ani) nu a mai jucat pentru Sepsi OSK de la finalul sezonului 2024-2025, când formația din Sfântu Gheorghe a retrogradat din SuperLiga. 

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laszlo dioszegiRoland NiczulySepsi OSK
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După cum Sport.ro a mai scris în trecut, portarul nu a evoluat nici în Liga 2, nici în actuala stagiune de la revenirea echipei în primul eșalon.

Fostul căpitan al covăsnenilor a avut un conflict cu patronul Laszlo Dioszegi în urmă cu un an, iar de atunci nu a mai fost folosit în meciurile oficiale.

Laszlo Dioszegi a vorbit despre situația lui Roland Niczuly

Contactat telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE, patronul lui Sepsi a oferit detalii despre situația portarului. Niczuly se află în continuare sub contract cu formația din Sfântu Gheorghe și participă la antrenamentele echipei, însă nu intră în planurile pentru meciuri.

„În momentul de față este la club, are contract până în iulie, se antrenează și atât. Mai mult nu pot să spun. Face antrenamentele zilnic cu echipa și, când vin meciurile, se uită de acasă, din păcate. Deci acesta e purul adevăr”, a declarat Laszlo Dioszegi.

Roland Niczuly a ajuns la Sepsi în 2016, după despărțirea de Universitatea Cluj. De atunci, portarul a adunat 303 apariții pentru echipa patronată de Laszlo Dioszegi și a fost unul dintre jucătorii importanți ai clubului în ultimii ani.

În prezent, Sepsi ocupă locul 12 în SuperLiga, cu 14 puncte după 12 etape. Bilanțul echipei cuprinde trei victorii, cinci remize și patru înfrângeri.

Pentru formația din Sfântu Gheorghe urmează un meci pe teren propriu cu Universitatea Craiova, campioana en-titre. Partida este programată luni, 26 octombrie, nu mai devreme de ora 20:00, și va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.

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