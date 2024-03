Meciul a început promițător pentru Luton, care a deschis scorul prin Tahith Chong în minututul 9, apoi Chiedozie Ogbene a dublat avantajul echipei sale în minutul 31.

Fix înainte de pauză, Ross Barkley a adăugat un al treilea gol pentru Luton, dând senzația că meciul este deja decis din minutul 45+2.

Bournemouth nu a renunțat și a revenit spectaculos în joc. Dominic Solanke(50') și Illia Zabarnyi(62') au redus din diferență.

Antoine Semenyo a adus egalarea cu un gol superb, răsucindu-se și șutând bine plasat. Thomas Kaminski a rămas spectator la asemenea execuție.

Eroul golului egalizator, Semenyo, a completat revenirea uluitoare a echipei sale cu un al patrulea gol, care a dus la explozia de bucurie în tribunele stadionului.

Pentru Luton, acest meci a fost o adevărată lovitură, pierzând o partidă pe care păreau să o controleze. Deși au condus cu 3-0, fragilitatea echipei lor în defensivă a fost expusă, iar revenirea uluitoare a lui Bournemouth le-a adus o înfrângere dureroasă.

Cu toate că Luton a început în forță, Bournemouth a demonstrat o determinare și un spirit de luptă remarcabile, întorcând un rezultat incredibil și obținând o victorie memorabilă. Acest meci va rămâne cu siguranță în memoria fanilor ambelor echipe pentru mult timp de acum înainte.

9' Bournemouth 0-1 Luton

31' Bournemouth 0-2 Luton

45+1' Bournemouth 0-3 Luton

50' Bournemouth 1-3 Luton

62' Bournemouth 2-3 Luton

64' Bournemouth 3-3 Luton

83' Bournemouth 4-3 Luton

Just the fifth time in #PL history a side has won from 3-0 down and the first since 2003 ???? pic.twitter.com/UBhIXaFepc