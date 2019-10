BREAKING NEWS: "Mi-a zis sa-l tratez ca pe o toaleta!" Orgii la ordinea zilei! Dezvaluirile escortelor cumparate de milionarii din Premier League! Ce spun fetele care stiu secretele INTERZISE

Daily Star publica astazi dezvaluiri facute de mai multe escorte de lux depre staruri din Premier League.

Cinderella Escorts e una dintre companiile preferate ale milionarilor din Anglia. Pe langa fotbalisti de top, firma are clienti din muzica, film sau din mediul politic.



Fotbalistii au printre cele mai ciudate obiceiuri atunci cand vine vorba de cererile pe care le fac escortelor, a dezvaluit o sursa din cadrul Cinderella Escorts. Unii dintre jucatori au cerinte extreme, vor sa fie tratati ca sclavi sexuali sau le cer partenerelor sa-i 'trateze ca pe toalete', scrie ziarul.

Intalnirile dintre escorte si fotbalistii milionari au loc in locatii private de lux. Pentru a fi parte a clubului de orgii, participantii trebuie sa demonstreze ca au o avere de cel putin 10 milioane de lire si sa plateasca o contributie anuala de 30 000 de lire, pe langa serviciile individuale pe care le achita separat.

Anna, o lituanianca de 21 de ani, si-a povestit una dintre intalnirile cu un star din Anglia: "Cel mai ciudat lucru s-a intamplat pe un yacht, la Miami. Un fotbalist ne-a cerut mie si unei alte escorte sa-l tratam ca pe o toaleta. Nu oricine e de acord sa faca asa ceva. Nu am facut sex cu el, am facut numai ce ne-a cerut. Acum nu mai lucrez ca escorta privata decat foarte rar, dar am sponsori bogati si ma duc la petreceri ale membrilor clubului. Cinderella Escorts mi-a gasit doi sponsori care imi asigura un buget lunar de 20 000 de lire. E perfect pentru mine."

Escorta VIP Ksenia cere 2 000 de lire pe ora, dar ofera si varianta 'iubirii de o luna', pentru 30 000 de lire. Modelul nascut in Israel e una dintre cele mai populare angalate ale companiei.

Cea mai nebuna petrecere la care a participat l-a implicat pe un fotbalist care tocmai castigase un meci important: "Toata lumea era beata, am dansat pana la 9 dimineata. Toti cei invitati au sarit imbracati in piscina, peste tot erau barbati si femei care se sarutau. A fost o zi nebuna! S-au deschis 600 de sticle de sampanie, ne-au stropit o noapte intreaga!"