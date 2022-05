Pe ultimul meci jucat pe această arenă în acest sezon, Manchester United s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Brentford, iar la final jucătorii au petrecut câteva minute pe teren, pentru a le mulțumi suporterilor pentru susținere.

Cristiano Ronaldo i-a aplaudat pe fani și a fost filmat de camere când, aparent, a transmis un mesaj care are legătură cu viitorul său pe Old Trafford: "Nu am terminat treaba!".

La câteva ore după apariția acestei informații, starul portughez a dezmințit tot prin intermediul unei postări pe unul dintre conturile de Instagram ale unuia dintre fancluburile sale: "Nu am spus asta".

When walking off the pitch in his final home game for Man Utd this season, Cristiano Ronaldo appeared to send a message to the camera ???? pic.twitter.com/iKUCB3djMB