Numărul incredibil de echipe împotriva cărora a înscris Ronaldo: ultima pe listă este Brentford

Manchester United a câștigat luni seara cu 3-0 meciul din Premier League cu Brentford, iar Cristiano Ronaldo a semnat una dintre reușitele de pe ”Old Trafford”, din penalty.

Portughezul a ajuns la 24 de goluri în acest sezon pentru United (18 în campionat), cel mai mare număr de goluri pentru un fotbalist de peste 37 de ani din Top 5 campionate europene în ultimele trei decenii.

Mai mult, după reușita cu Brentford, Cristiano Ronaldo a ajuns la 168 de echipe împotriva cărora a marcat de-a lungul carierei: 123 sunt formații de club și 45 sunt echipe naționale!

”Nu sunt terminat!”, a părut că spune Ronaldo după golul cu Brentford, scriu cei de la Express, care amintesc și de speculațiile cu privire la plecarea portughezului de pe ”Old Trafford”, cu Real Madrid ca variantă-șoc.

Cristiano Ronaldo has now scored against 168 different TEAMS in his career:

◉ 123 clubs

◎ 45 countries

Ridiculous numbers. pic.twitter.com/nRpuLwQStB