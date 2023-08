Răsturnare de situație: Moises Caicedo refuză transferul de 127 de milioane de euro la Liverpool

Inițial, presa engleză a anunțat că Liverpool a câștigat duelul cu Chelsea pentru transferul lui Caicedo, după ce Brighton a acceptat oferta echipei de pe Anfield, în valoare de 110 milioane de lire sterline, aproximativ 127 de milioane de euro - record absolut în Premier League.

Deși Liverpool și Brighton au bătut palma, mijlocașul ecuadorian nu este de acord cu mutarea: "Moises Caicedo tocmai a informat-o pe Liverpool că vrea să se transfere doar la Chelsa. A decis să își păstreze cuvântul și să accepte doar oferta de la Chelsea, club cu care avea un acord de la finalul lunii mai", anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Astfel, în ziua în care Liverpool plănuia să programeze vizita medicală pentru Caicedo, Chelsea este așteptată să revină cu o ofertă pentru Brighton. Rămâne de văzut dacă londonezii vor bate palma cu clubul, acordul cu jucătorul existând deja.

Indiferent de situație, Brighton, echipa care l-a transferat în această vară pe Adrian Mazilu de la Farul, va face un profit colosal în urma vânzării lui Caicedo. Ecuadorianul era cumpărat în februarie 2021 de la Independiente Del Valle, pentru 5 milioane de euro, iar acum jucătorul poate devine cel mai scump din istoria competiției.

În total, ecuadorianul a strâns 53 de meciuri, două goluri și trei pase decisive la Brighton. În stagiunea precedentă, Caicedo a fost jucător de bază în echipa lui Roberto De Zerbi, acumulând 43 de partide.

