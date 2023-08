Liverpool a rezolvat cel mai scump transfer din istoria Premier League: 127 de milioane de euro

Liverpool a bătut palma cu Brighton & Hove Albion pentru transferul mijlocașului ecuadorian Moises Caicedo (21 de ani). Suma mutării se ridică la 110 milioane de lire sterline, aproximativ 127 de milioane de euro.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Brighton a acceptat oferta în noaptea de joi spre vineri, iar Caicedo va deveni astăzi noul jucător al lui Liverpool. Jucătorul urmează să efectueze vizita medicală și să discute cu noul său manager, Jurgen Klopp.

Transferul lui Caicedo va deveni cel mai scump din istoria Premier League. Precedentul record fusese stabilit în luna ianuarie, când Chelsea a plătit 121 de milioane de euro celor de la Benfica pentru a-l achiziționa pe mijlocașul argentinian Enzo Fernandez.

Liverpool and Brighton are preparing all documents for Moisés Caicedo deal — agreement reached on £110m record British deal after late night bid ????????#LFC want to avoid surprises and then book medical tests on Friday, deal to be completed on player side early morning.

⏳???????? pic.twitter.com/yXdSG5dWZk