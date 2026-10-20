Lisandro Martinez şi Marcus Rashford au lipsit de la antrenamentul echipei engleze de fotbal Manchester United dinaintea deplasării la Como pentru meciul din Liga Campionilor, confirmând astfel problemele continue cu accidentările ale „diavolilor roşii”, relatează DPA, citată de Agerpres.

Săptămână problematică pentru Lisandro Martinez

Săptămâna plină de evenimente a lui Martinez a început cu scuzele pe care el le-a adresat, după ce i-a criticat în spaţiul public pe cei din conducerea clubului şi s-a încheiat cu o accidentare la coapsă care l-a scos de pe teren în meciul cu Leeds United, de duminică.

Rashford a fost pe banca de rezerve, dar nu a fost utilizat în meciul de pe Elland Road, iar cei de la United au confirmat marţi că el se confruntă cu o problemă legată de o accidentare.

Opt absenți la antrenamentul de la Carrington

Rashford şi Martinez s-au numărat printre cei opt jucători care au lipsit de la antrenamentul desfăşurat la Carrington alături de Ayden Heaven, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Patrick Dorgu şi Manuel Ugarte.

Shaw şi Mainoo au lipsit amândoi la ultimele două meciuri, Heaven a lipsit de la meciul disputat la Leeds din cauza unei afecţiuni, iar Sesko, Dorgu şi Ugarte sunt cu toţii accidentaţi.

Între timp, Matthijs de Ligt a revenit la antrenamente, dar încă nu a jucat după operaţia de la spate, în timp ce fundaşul Lenny Yoro este suspendat pentru confruntarea de la Como.

Egalul de duminică din Premier League cu Leeds a dus la şase seria meciurilor fără victorie pentru United, incluzând şi înfrângerea din Liga Campionilor, de săptămâna trecută, cu Atletico Madrid.

Agerpres