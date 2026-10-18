Mijlocaşul spaniol Ander Herrera a revenit în această vară la clubul său din copilărie, Real Zaragoza, care activează în liga a treia, şi a decis să îşi doneze salariul fundaţiei clubului.

Ander Herrera joacă gratis la Real Zaragoza

La 37 de ani, în vară, după ce a jucat pentru Athletic Bilbao, Manchester United, PSG, Boca Juniors sau naţionala Spaniei, mijlocaşul Ander Herrera a semnat în iulie cu Real Zaragoza, clubul unde a început fotbalul, la 11 ani.

Zaragoza a retrogradat în această vară în liga a treia spaniolă, iar Herrera şi-a explicat alegerea: „Îi datorez mult acestui club. Fără Real Zaragoza, nu aş fi devenit jucător profesionist. Am vrut să mă întorc să dau o mână de ajutor, cel puţin ca jucător profesionist. Sunt foarte mândru de cariera mea, de ceea ce am câştigat atât pe teren, cât şi financiar. Nu mai am nevoie. Am vrut să joc gratuit, să ajut oraşul în care am crescut”, a spus Herrera.

Regulamentul, însă, impune ca Real Zaragoza să-i plătească un salariu minim, stabilit la 25.000 de euro brut pe an. Jucătorul a decis să doneze totul fundaţiei clubului.

„Într-o zi, probabil în curând, când mă voi retrage, vreau să mă simt mândru de ceea ce am făcut în cariera mea”, a declarat jucătorul în vârstă de 37 de ani, la podcastul Rio Ferdinand Presents.

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