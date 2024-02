Probleme mari la Liverpool! Anunțul lui Jurgen Klopp

Liverpool a înregistrat până acum 17 victorii, șase rezultate de egalitate și două înfrângeri, iar după 25 de etape desfășurate în eșalonul de top al Angliei, ”cormoranii” au obținut 57 de puncte.

În cadrul unei conferințe de presă, Jurgen Klopp a expus lista cu accidentații de pe ”Anfield”. Trei jucători vor absenta cu siguranță de la meciul cu Luton de miercuri, din etapa intermediară a englezilor, în timp ce alți doi sunt nesiguri.

”Diogo Jota are o problemă la genunchi, va absenta mai bine de o lună. Alisson e accidentat, nu joacă, Curtis (n.r. Jones) are o problemă la ligamente, nu joacă. Trent (n.r. Alexander-Arnold) și Szoboszlai (n.r. Dominik) încă nu sunt pregătiți”, a spus Klopp.

???????? Liverpool manager Jurgen Klopp on injury list.

???????? “Diogo Jota knee issue, ruled out — with him it will take more than a month”.

???????? “Alisson with a muscle injury, ruled out”.

???????????????????????????? “Curtis with a bone ligament issue, ruled out”.

???????????????????????????????????? “Trent and Szoboszlai, not ready yet”. pic.twitter.com/EMPKbKnZrY