BREAKING NEWS: momente SOCANTE in Anglia! Elicopterul patronului de la Leicester s-a PRABUSIT in fata stadionului dupa meci!!! Miliardarul ERA in elicopter

Momente incredibile dupa Leicester - West Ham United!



Update 23:59 Nicio victima in randul jucatorilor sau al staff-ului de la West Ham.



My thoughts and prayers are with everyone at Leicester City, horrific pictures on the news, I pray everyone is ok. I can confirm everyone from WHU has safely left the stadium. — Lady Karren Brady (@karren_brady) October 27, 2018

Update 23:55 Momentul in care elicopterul a plecat de pe stadionul King Power.



Here's the Leicester City helicopter leaving the stadium after the game moments before it crashed in the club car park. Vid via BT Sport. #LUFC #LeicesterCity pic.twitter.com/lT1dS1pCEo — Tyrone J Francis (@TJFrancisLive) October 27, 2018

Update 23:51 Martorii sustin ca elicopterul a decolat de pe stadion, dar s-a prabusit dupa numai cateva secunde in parcarea E a arenei. Acolo isi parcheaza de obicei masinile membrii staff-ului. Parcarea e la 150 de metri de arena.

Update 23:47 Patronul lui Leicester ERA in avio, anunta Mirror. Nu se cunoaste in acest moment cine il insotea pe miliardar.

Update 23:28 Srivaddhanaprabha e preluat de regula dupa meciuri de pe gazonul stadionului de elicopterul sau personal.

Update 23:26 Srivaddhanaprabha are o avere estimata la 5 miliarde de lire, este proprietarul lui Leicester si diretorul King Power, sponsorul principal al clubului.

Update 23:20 Mai multi jucatori de la Leicester au izbucnit in lacrimi cand au vazut flacarile, scrie Daily Mail.

________________________________________________________________________________________

Elicopterul patronului Vichai Srivaddhanaprabha s-a prabusit in apropierea stadionului King Power, chiar dupa meciul cu West Ham.

In acest moment, nu se stie daca Srivaddhanaprabha se afla sau nu in aparatul de zbor!



Dreadful news regarding the helicopter crash and ensuing fire outside Leicester City's King Power Stadium. ???? that the occupants somehow are OK Pictures from Sky Sports News pic.twitter.com/Ox2mnRRcuf — Dave Roberts ( burnleystats ) ⚽???????? (@DLRbrts) October 27, 2018