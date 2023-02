Portarul naționalei Angliei și-a decis viitorul. La ce echipă va evolua din sezonul următor

Englezul este legitimat la Everton din vara anului 2017 și mai are contract cu formația la care a bifat 22 de apariții în actuala stagiune a primului eșalon din Anglia până la finalul lui iunie 2024.

Conform jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, goalkeeperul britanic, Jordan Pickford, și conducerea de pe Goodison Park au început demersurile pentru prelungirea contractului.

Everton are closing in on agreement to extend Jordan Pickford contract, deal at final stages with the English GK — it’s imminent ???????????? #EFC

Pickford, keen on signing new long term deal with clauses — final green light in the next days, as @_pauljoyce called. pic.twitter.com/wpRcXiwza3