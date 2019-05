Portarul nationalei Angliei a comis-o din nou! Si-a parcat bolidul de 170.000 euro pe locurile persoanelor cu handicap. FOTO

Pickford, portarul erou al nationalei Angliei la Cupa Mondiala din Rusia, a fost fotografiat la un centru de cumparaturi din Manchester cu masina parcata pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitati. Pickford e platit cu 80.000 euro pe saptamana de Everton si conduce noul Lamborghini SUV pentru care a platit 170.000 de euro. Jucatorul a fost criticat din nou de fanii englezi, mai ales ca in urma cu cateva saptamani s-a luat la bataie cu fanii lui Sunderland, fostul sau club, intr-un pub din centrul orasului. Pickford s-a ales cu un ochi vanat atunci.

Sunt sanse mari ca Pickford sa fie amendat cu 1000 de lire dupa aparitia imaginilor in presa.



