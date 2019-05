"Cel mai mizerabil om din Cluj! Rusine!" Un star de la CFR, facut praf pe Facebook de o blonda superba | GALERIE FOTO

Un jucator de la CFR Cluj pare a avea probleme in viata personala.



Daca in plan sportiv se pregateste pentru al doilea titlu cu CFR, Damian Djokovic are probleme in viata extrasportiva.



Cel putin asa se intelege din postarea Crinei Babau, o tanara din Cluj, care a postat un mesaj dur la adresa mijlocasului CFR-ului. "Cel mai mizerabil om din Cluj! Rusine, Damian Djokovic!", a fost mesajul acesteia, alaturi de poza cu jucatorul lui Petrescu.



Tanara nu a dorit sa ofere mai multe informatii in legatura cu acest mesaj si motivele care au determinat-o sa posteze.