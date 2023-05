În vârstă de 30 de ani, Lucas Moura a sosit la Tottenham în ianuarie 2018, de la formaţia franceză Paris Saint-Germain, iar contactul său cu Spurs expiră în această vară.

Fotbalistul sud-american va rămâne în istoria clubului din capitala Angliei pentru hat-trick-ul pe care l-a reuşit în manşa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor împotriva formaţiei olandeze Ajax Amsterdam, în 2019, când a adus victoria echipei sale în timpul adiţional (3-2).

"Acel meci împotriva celor de la Ajax este, evident, cel mai bun moment al carierei mele. Acea seară a fost incredibilă pentru că, de când eram copil şi jucam pe străzi, am visat să evoluez în Liga Campionilor şi asta va rămâne în inima mea pentru totdeauna", a precizat fotbalistul într-o înregistrare video emoţionantă, postată pe site-ul oficial al clubului londonez, potrivit Agerpres.

“I will be Spurs forever.”

