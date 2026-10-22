Arsenal a stabilit un preț de 55 de milioane de lire sterline, echivalentul a peste 65 de milioane de euro, pentru Viktor Gyokeres.

Arsenal vrea circa 65 de milioane de euro pentru Viktor Gyokeres

Conducerea clubului nord-londonez a luat această decizie pe fondul unui interes tot mai mare față de atacant, notează publicația Football Insider, citată de Transfer News Live.

Atacantul în vârstă de 28 de ani ar putea să-și reevalueze planurile de viitor, dacă va continua să primească puține minute de joc din partea managerului Mikel Arteta.

Perspectivele lui Gyokeres

Potrivit surselor citate, există interes din partea unor cluburi din Anglia, Italia și Spania pentru serviciile vârfului suedez (25 de goluri în 41 de selecții).

O plecare în luna ianuarie este considerată puțin probabilă. Arsenal preferă să-l păstreze pe Gyokeres cel puțin până vara viitoare.