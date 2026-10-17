Arsenal pregătește oferta de 72.000.000 de euro pentru atacantul rivalei din Premier League

Arsenal pregătește oferta de 72.000.000 de euro pentru atacantul rivalei din Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.

TAGS:
ArsenalbrentfordLiverpoolChelseaKevin Schade
Din articol

Arsenal și Liverpool se luptă pentru semnătura lui Kevin Schade, extrema germană de la Brentford. Potrivit presei din Anglia, cele două cluburi îl monitorizează pe fotbalistul de 24 de ani și ar putea încerca să-l transfere în perioada de mercato din ianuarie.

Arsenal pregătește oferta de 72.000.000 de euro pentru Kevin Schade

Brentford ar solicita aproximativ 72 de milioane de euro pentru a renunța la unul dintre oamenii săi importanți. Clubul a început și discuțiile pentru prelungirea contractului, care expiră în vara lui 2028.

Schade a înscris de trei ori în primele șase apariții din acest sezon de Premier League. Viteza și capacitatea sa de a evolua pe ambele flancuri îl transformă într-o variantă pentru ofensiva lui Mikel Arteta, noteză teamtalk.com.

Arsenal și Liverpool nu sunt singurele echipe interesate. Chelsea și Tottenham ar fi și ele atrase de internaționalul german. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Daniel Bîrligea is back! Câte minute a jucat în Frosinone - Sassuolo 4-2, cu hat-trick din partea rivalului pe post
Daniel Bîrligea is back! Câte minute a jucat în Frosinone - Sassuolo 4-2, cu hat-trick din partea rivalului pe post
Antrenorul de pe lista FRF a spus pas: "Chiar nu mă văd selecționer"
Antrenorul de pe lista FRF a spus pas: "Chiar nu mă văd selecționer"
Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară
Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară
ULTIMELE STIRI
Cel mai bun jucător din Superliga? A fost la FCSB, iar acum joacă la rivală: „Creștere extraordinară”
Cel mai bun jucător din Superliga? A fost la FCSB, iar acum joacă la rivală: „Creștere extraordinară”
Dublu campion în Premier League, Costel Pantilimon anticipează ce pedeapsă va primi Manchester City
Dublu campion în Premier League, Costel Pantilimon anticipează ce pedeapsă va primi Manchester City
Pronosticul lui Sorin Cimpoca înainte de Rapid - Corvinul: „Nu vrem să facem asta”
Pronosticul lui Sorin Cimpoca înainte de Rapid - Corvinul: „Nu vrem să facem asta”
Jose Mourinho a spus-o direct: „Dacă aş fi fost Vinicius, aş fi plecat deja”
Jose Mourinho a spus-o direct: „Dacă aş fi fost Vinicius, aş fi plecat deja”
Dinamovistul lăudat de Ilie Stan: „Execuții frumoase”
Dinamovistul lăudat de Ilie Stan: „Execuții frumoase”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”

Se conturează primul transfer la FCSB în era Reghecampf: ”Clubul are nevoie de bani”

Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!

Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită

Coșmarul lui Lixandru după plecarea de la FCSB: a ajuns într-o situație neverosimilă în Arabia Saudită

Răzvan Lucescu, vehement: „Imposibil! Niciodată nu voi antrena aceste echipe, indiferent de ofertă“

Răzvan Lucescu, vehement: „Imposibil! Niciodată nu voi antrena aceste echipe, indiferent de ofertă“

Vrea să plece de la Dinamo în iarnă: ”Trebuie să căutăm o soluție”

Vrea să plece de la Dinamo în iarnă: ”Trebuie să căutăm o soluție”



Recomandarile redactiei
Cel mai bun jucător din Superliga? A fost la FCSB, iar acum joacă la rivală: „Creștere extraordinară”
Cel mai bun jucător din Superliga? A fost la FCSB, iar acum joacă la rivală: „Creștere extraordinară”
Dublu campion în Premier League, Costel Pantilimon anticipează ce pedeapsă va primi Manchester City
Dublu campion în Premier League, Costel Pantilimon anticipează ce pedeapsă va primi Manchester City
Pronosticul lui Sorin Cimpoca înainte de Rapid - Corvinul: „Nu vrem să facem asta”
Pronosticul lui Sorin Cimpoca înainte de Rapid - Corvinul: „Nu vrem să facem asta”
Dinamovistul lăudat de Ilie Stan: „Execuții frumoase”
Dinamovistul lăudat de Ilie Stan: „Execuții frumoase”
Everton - Chelsea, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 14:30! Xabi Alonso întâlnește echipa invincibilă a lui David Moyes
Everton - Chelsea, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 14:30! Xabi Alonso întâlnește echipa invincibilă a lui David Moyes
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Care Haaland? Hat-trick pentru istorie al lui Phil Foden la Manchester City și record stabilit în Premier League!
Care Haaland? Hat-trick pentru istorie al lui Phil Foden la Manchester City și record stabilit în Premier League!
„Când a fost ultima dată când ai pariat?” Răspunsul fotbalistului din Premier League suspendat 8 luni
„Când a fost ultima dată când ai pariat?” Răspunsul fotbalistului din Premier League suspendat 8 luni 
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!