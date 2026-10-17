Arsenal pregătește oferta de 72.000.000 de euro pentru atacantul rivalei din Premier League

Arsenal și Liverpool se luptă pentru semnătura lui Kevin Schade, extrema germană de la Brentford. Potrivit presei din Anglia, cele două cluburi îl monitorizează pe fotbalistul de 24 de ani și ar putea încerca să-l transfere în perioada de mercato din ianuarie.

Arsenal pregătește oferta de 72.000.000 de euro pentru Kevin Schade

Brentford ar solicita aproximativ 72 de milioane de euro pentru a renunța la unul dintre oamenii săi importanți. Clubul a început și discuțiile pentru prelungirea contractului, care expiră în vara lui 2028.