Pogba cere un salariu astronomic pentru a-si prelungi intelegerea cu Manchester United! Pentru ce suma vrea starul francez sa semneze

Paul Pogba doreste un salariu urias pentru a-si prelungi intelegerea cu Manchester United.

Mijlocasul lui Manchester United, Paul Pogba vrea un salariu urias pentru prelungirea contractului cu "diavolii rosii". Campionul mondial din 2018 doreste 27 de milioane de euro pe sezon pentru a continua la echipa condusa de Ole Gunnar Solskjaer, potrivit publicatiei engleze The Sun.

Intelegerea cu echipa din Manchester ii exipira in vara lui 2022, iar conducerea de pe Old Trafford nu vrea sa il piarda in sezonul urmator pe starul francez pentru echipe ca PSG, Real Madrid sau Juventus.

Potrivit Daily Star, Mino Raiola, agentul lui Pogba, ar fi avut o discutie cu sefii lui United si le-ar fi cerut un salariu urias in valoare de 27 de milioane de euro. Daca United ar fi de acord cu suma ceruta de agentul italian, atunci Paul Pogba va fi cel mai bine platit jucator din istoria lui United.

Pogba a fost adus in vara lui 2016 de la Juventus pe suma de 105 milioane de euro, de atunci Pogba a adunat 199 de meciuri in tricoul lui United si a marcat de 37 de ori. Totusi, jucatorul francez nu a reusit sa aduca niciun trofeu in vitrina "diavolilor rosii".