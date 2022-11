Bracknell Town - Ipswich Town, meci din turul 1 al Cupei Angliei (FA Cup), cea mai veche competiție fotbalistică din lume, este transmis LIVE pe PRO ARENA și VOYO de la ora 21:45.

Gazdele întâlnirii joacă în Southern League Premier Division South, adică divizia a șaptea din Insulă, în timp ce oaspeții evoluează acum în League One, divizia a treia engleză.

Ipswich are însă o istorie bogată, veche de 143 de ani și cu un titlu de campioană (1962), o Cupă a Angliei (1978) și o Cupă UEFA (1981) în palmares.

În plus, este singura echipă din Marea Britanie care nu a pierdut pe teren propriu în cupele europene!

Love this from @BracknellTownFC joint-manager @carlwithers8 on facing #itfc in the FA Cup tomorrow night.

Really looking forward to the game ????https://t.co/ot6kMmwBez