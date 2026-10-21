Nu e glumă! Trent Alexander-Arnold, înapoi la Liverpool

Real Madrid l-a transferat pe Trent Alexander-Arnold pentru 10 milioane de euro în vara anului 2025, cu o lună înainte să îi expire contractul.
Madrilenii se înțeleseră cu jucătorul englez, dar și-au dorit să îl aibă în lot pentru Mondialul Cluburilor, astfel că i-au plătit lui Liverpool o sumă modică de transfer pentru fundașul dreapta.
Trent Alexander-Arnold, nemulțumit la Real Madrid! Se întoarce la Liverpool
Evoluțiile starului englez au fost sub nivelul așteptărilor madrilenilor, iar sub comanda lui Jose Mourinho nu pare că a căpătat statul de titular incontestabil.
Fotbalistul de 28 de ani este nemulțumit de minutele pe care le-a primit în acest start de sezon la Real Madrid.
După ultimul meci din campionat cu Sevilla, în care nu a jucat niciun minut, pentru că poziția de fundaș dreapta a fost preferat Federico Valverde, fotbalistul englez se gândește serios să plece.
Conform englezilor, Liverpool urmărește situațai lui Alexander-Arnold și este gata să îl transfere pe cel care a jucat nouă ani în tricoul „cormoranilor”.
Fundașul englez are 41 de meciuri jucate în tricoul lui Real Madrid și are opt pase decisive, dar nu a reușit să marcheze vreun gol pentru „Los Blancos”.
Trent Alexander-Arnold are în schimb 23 de goluri și 92 de assist-uri în 354 de meciuri jucate pentru Liverpool.
Jucătorul de 28 de ani este cotata la 60 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
E gata! Thibaut Courtois semnează: contract până în 2028!
Thibaut Courtois (34 de ani) a fost adus pe ”Santiago Bernabeu” în urmă cu opt ani, după ce Real Madrid le-a plătit celor de la Chelsea 35 de milioane de euro.
A bifat de atunci 344 de apariții între buturi, a încasat 338 de goluri și a încheiat 131 de confruntări fără gol, în aproximativ 31.000 de minute petrecute în echipamentul galacticilor.
Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Thibaut Courtois va semna prelungirea contractului cu Real Madrid. Noua înțelegere va fi valabilă până la sfârșitul sezonului 2027/28.
- Actualul angajament între internaționalului belgian cotat la 15 milioane de euro și Real Madrid expiră la finalul sezonului în curs
Courtois este produs de Bilzen VV *1997-1997) și KRC Genk (1999-2009) și a fost legitimat la primul nivel la echipe precum Genk, Chelsea, Atletico Madrid și Real Madrid, de-a lungul carierei sale fotbalistice.