Nu e glumă! Trent Alexander-Arnold, înapoi la Liverpool

Real Madrid l-a transferat pe Trent Alexander-Arnold pentru 10 milioane de euro în vara anului 2025, cu o lună înainte să îi expire contractul.

Madrilenii se înțeleseră cu jucătorul englez, dar și-au dorit să îl aibă în lot pentru Mondialul Cluburilor, astfel că i-au plătit lui Liverpool o sumă modică de transfer pentru fundașul dreapta.

Trent Alexander-Arnold, nemulțumit la Real Madrid! Se întoarce la Liverpool

Evoluțiile starului englez au fost sub nivelul așteptărilor madrilenilor, iar sub comanda lui Jose Mourinho nu pare că a căpătat statul de titular incontestabil.

Fotbalistul de 28 de ani este nemulțumit de minutele pe care le-a primit în acest start de sezon la Real Madrid.

După ultimul meci din campionat cu Sevilla, în care nu a jucat niciun minut, pentru că poziția de fundaș dreapta a fost preferat Federico Valverde, fotbalistul englez se gândește serios să plece.

Conform englezilor, Liverpool urmărește situațai lui Alexander-Arnold și este gata să îl transfere pe cel care a jucat nouă ani în tricoul „cormoranilor”.