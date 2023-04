"Nu am jucat bine". Declarațiile surprinzătoare ale lui Pep Guardiola după ce Manchester City a zdrobit-o pe Arsenal

Dubla lui Kevin De Bruyne și golurile reușite de John Stones și Erling Haaland au adus o victorie importantă pentru Manchester City, care s-a apropiat la două puncte de primul loc, cu două meciuri mai puțin disputate.

În urma reușitei din confruntarea cu Arsenal, atacantul norvegian l-a depășit pe Mohamed Salah la numărul de goluri marcate într-un sezon de Premier League, în actualul format (cu 38 etape), în condițiile în care mai are de jucat șapte partide.

Ce a declarat Pep Guardiola după Manchester City - Arsenal 4-1



Tehnicianul "cetățenilor" nu s-a lăsat impresionat de victoria categorică obținută de elevii săi, declarând că mai sunt multe partide de jucat până la finalizarea campionatului. În plus, acesta s-a arătat nemulțumit de anumite aspecte din jocul echipei.

"Este un joc important, dar nu decisiv. Nu trebuie să fim naivi, mai sunt două puncte față de Arsenal. Următoarele trei meciuri sunt foarte importante, vor stabili care ne este situația în acest final de sezon.

Am câștigat, dar nu am jucat bine. Am avut răbdare și a existat o conexiune foarte bună între jucători, care au ținut bine de minge.

Întotdeauna am avut o parte ofensivă extraordinară, dar conexiunea dintre Erling și Kevin este incredibilă. Încercăm să profităm de ea cât se poate de mult", a declarat Pep Guardiola.