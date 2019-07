Mourinho desfiintat de un fost jucator de la Manchester United: "Pe el nu il interesa de jucatori, pleca in vacanta". Ce spune despre perioada petrecuta la echipa

Un fost jucator al lui Manchester United a rupt tacerea si a vorbit despre Mourinho.

Un fost jucator al celor de la Manchester United care a dorit sa nu i se faca public numele a vorbit in presa engleza despre perioada de cand Jose Mourinho a antrenat la Manchester United.

"Am fost la vreo 15 antrenamente sub comanda lui Mourinho, iar el nu mi-a adresat niciodata vreun cuvant. Vorbea doar cu unii dintre jucatorii de tineret, pe care ii numea 'copii', nu le spunea niciodata pe nume", a spus tanarul jucator

"Mourinho nu voia sa aiba vreun jucator de varsta noastra acolo, si-ar fi dorit sa ne trimita pe toti inapoi la juniori, dar i-au spus cei din conducere ca nu poate face asta. Spre exemplu, noi nu avem voie sa intram in piscina sau in cazile cu gheata daca vreunul din jucatorii de la prima echipa se afla acolo. Nu te simteai ca intr-o echipa. Erau grupulete, jucatorii mancau doar cate doi, maxim trei, niciodata impreuna, ca un colectiv. Cand erau pauzele competitionale in care jucau echipele nationale, mai ramaneau jucatori care nu erau convocati si care se antrenau la club. Pe el nu-l interesa de jucatorii astia, pleca in vacanta. El mereu era in vacanta", a mai spus tanarul fotbalist.

"Paul Pogba este iubit de toti la Manchster United"



Fostul jucator de la Manchester United a vorbit si despre Paul Pogba despre care are doar cuvinte de lauda.

"Toate povestile conform carora Pogba este o influenta nepotrivita pentru club sunt total neadavarate, toata lumea de acolo il iubeste. El vine si sta de vorba cu oricine, indiferent despre cine este vorba. Toata lumea a vorbit cu el, ii intreaba pe toti ce mai fac si lucruri asemanatoare, de la jucatori la ingrijitori. El mereu spunea la antrenament'Daca nu stii ce sa faci cu mingea, da-mi-o mie, chiar daca nu sunt liber'. Nu exista cineva la club care sa aiba ceva rau de spus despre el. Si aici ne referim la absolut tot personalul:jucatori, staff, bucatari si asa mai departe", a mai adaugat fostul jucatorul al lui Manchester United.

De la despartirea de Manchester United, Jose Mourinho este liber si nu a mai antrenat vreo echipa.