"Au nevoie de mine!" Reactia FABULOASA a Miei Khalifa dupa ce City a DISTRUS-o pe Watford! Ce a putut sa posteze pe retelele de socializare

Chiar daca au pierdut dezastruos meciul impotriva celor de la Manchester City, scorul final a fost 8-0, cei de la Watford au castigat un sustinator infocat. Mia Khalifa, fosta actrita de filme pentru adulti, s-a declarat fana a celor de la Watford dupa meciul cu Arsenal, cand au fost condusi cu 2-0, dar au revenit si au reusit sa obtina remiza.

Dupa infrangere, Mia a postat pe contul oficial de Twitter o poza cu ea in tricoul celor de la Watford, prin care ii intreba pe cei de la echipa daca au nevoie de ea.

Fosta actrita a postat o filmare facuta dupa meciul cu Arsenal in care da un pahar plin cu bere pe gat, in cinstea golului celor de la Watford.

Here we have Mia Khalifa celebrating a Watford goal by sinking in a beer. Yes you heard that correctly ????#watfordfc #arsenal pic.twitter.com/ZJXjiDyUYB