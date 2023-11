Mauricio Pochettino nu s-a abținut după înfrângerea categorică cu Newcastle: "Cel mai prost joc"

Pe St James Park, gazdele au deschis scorul prin Alexander Isak, în minutul 13, dar oaspeţii au reuşit să egaleze zece minute mai târziu, prin Raheem Sterling.

Soarte meciului a fost decisă în numai două minute din repriza secundă. Jamal Lascelles a făcut 2-1 pentru Newcastle, în minutul 60, iar Joelinton a înscris şi el în minutul 61, majorând avantajul gazdelor. Scorul final a fost stabilit de Anthony Gordon şi Newcastle s-a impus cu 4-1, urcând pe locul ;ase în clasament. Chelsea a bifat a cincea înfrângere din acest sezon şi este pe 11, cu 16 puncte.

Mauricio Pochettino, necruțător după înfrângerea cu Newcastle

Antrenorul lui Chelsea a vorbit în termeni duri despre jocul echipei sale, despre care a spus că a fost cel mai prost din actualul sezon.

"A fost cel mai prost joc al nostru din acest sezon. Mi-a fost greu să fiu în tribune. Nu ne putem plânge de rezultat, nu am citit jocul de la început. Nu am jucat cum ar trebui să jucăm, am dat dovadă de lipsă de intensitate și energie.

Chiar și după ce am marcat, la 1-1, a fost o șansă pentru noi să-i forțăm să joace adânc, dar a părut atât de ușor pentru Newcastle. De aceea sunt atât de supărat de prestația lor.

E o echipă tânără, are nevoie de acest tip de situație pentru a crește. Vom merge acasă, apoi ne vom antrena mâine devreme, fără timp liber. Nu putem da vina pe jucători, este vina întregii echipe. Trebuie să înțelegem nivelul la care trebuie să concurăm și să învățăm despre această situație.

Sunt multe detalii, multe lucruri care creează încredere și forță. Știm deja ce se întâmplă și vom încerca să schimbăm dinamica", a declarat Mauricio Pochettino.