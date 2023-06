Mason Mount și-a dat acordul! Chelsea cere 80 milioane de euro pe el

Cotat la 65 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, Mason Mount ar putea pleca în această vară de la Chelsea. Londonezii cer 80 milioane de euro pe serviciile englezului, iar Manchester United ar fi gata să negocieze.

Conform jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, Mason Mount și-a dat acordul și e de acord să ajungă la Manchester United. Singurul impediment ar fi suma pe care conducerea de pe Stamford Bridge o cere.

„Nicio problemă la termenii personali, dar înțelegerea nu e avansată, din cauza cluburilor”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media, însemnând că Chelsea și Manchester United trebuie să ajungă la un consens cu privire la mutarea englezului.

Mason Mount, keen on joining Manchester United as talks are taking place behind the scenes. No issues on personal terms but deal not advanced yet as there's big gap between clubs ???????? #MUFC

Chelsea keep asking for at least €80m fee for Mount. Deal not imminent, at this stage. pic.twitter.com/5IBIWplTAx