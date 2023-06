La începutul lui februarie 2022, poliția britanică a anunțat faptul că au fost abandonate procedurile legale împotriva lui Mason Greenwood, în prezent legitimat la Manchester United, care era acuzat, printre altele, și de tentativă de viol.

Mason Greenwood se antrenează singur și a fost fotografiat pentru prima dată de când a fost arestat! Cum arată acum

Publicația The Sun, citată de pagina de Twitter Morgan, a afișat fotografii cu Mason Greenwood antrenându-se singur. Fotbalistul a fost pentru prima dată surprins jucând fotbal de când a fost arestat de poliția din Manchester.

Mason Greenwood, care acum are 21 de ani, se află la „diavolii roșii” din iulie 2019 și mai are contract cu echipa de pe Old Trafford până la finalul sezonului 2024/25.

Ultima dată când Mason Greenwood a îmbrăcat tricoul lui Manchester United a fost în ianuarie 2022, atunci când „diavolii roșii” au învins-o acasă pe West Ham cu 1-0.

Englezul a bifat atunci 81 de minute, fiind înlocuit pe finalul partidei cu Anthony Martial. Ralf Rangnick era antrenor principal la Manchester United în acel moment.

Poliția britanică a anunțat ce se va întâmpla cu Mason Greenwood

Atacantul în vârstă de 21 de ani, "care a fost arestat şi urmărit penal într-o anchetă deschisă în ianuarie 2022, nu se mai confruntă cu acuzaţii penale", a indicat poliţia din Greater Manchester într-un comunicat.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Crown Prosecution Service (CPS, procuratura britanică), "retragerea unor martori cheie şi elemente noi" au dus la retragerea acuzaţiilor. "În aceste circumstanţe, suntem obligaţi să închidem cazul", a adăugat acesta.

