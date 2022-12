Erik ten Hag a confirmat: „Da, vrem asta!” La ce s-a referit antrenorul lui Manchester United

Erik ten Hag a confirmat faptul că își dorește un atacant la echipă. Manchester United s-a despărțit de Cristiano Ronaldo după ce a apărut în variantă integrală interviul exploziv oferit jurnalistului Piers Morgan.

„Da, vrem un atacant, dar doar în momentul în care găsim jucătorul potrivit. Facem tot ce ne stă în putere. Căutăm câte ceva în fiecare oportunitate și facem tot ce putem”, a spus Erik ten Hag, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Erik ten Hag confirms Man United will go for striker in January: "Yes, we want a striker - but only when we find the right player. We do everything in our power", via @samuelluckhurst. ???????? #MUFC

"We are doing research on every opportunity and we do everything we can". pic.twitter.com/SRD2azRJC7