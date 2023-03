E gata! Giroud semnează și va primi un salariu gigantic

Francezul se află legitimat la AC Milan din iulie 2021 și mai are contract cu „rossonerii”, care se situează pe locul patru în Serie A, cu 48 de puncte după 27 de etape disputate, până la finalul sezonului actual.

Trupa de pe San Siro nu-l lasă, însă, pe Olivier Giroud să plece. Potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, atacantul francez va semna în aprilie prelungirea înțelegerii, valabilă până la finele stagiunii următoare, 2023/24.

De asemenea, aceeași sursă a indicat faptul că Olivier Giroud va primi 3.5 milioane de euro pe an plus bonusuri la AC Milan. Contractul va fi semnat în aprilie și va fi oficializat cât de repede posibil.

Olivier Giroud’s new deal with AC Milan will be valid until June 2024, salary will be €3.5m net per season plus add ons. ????⚫️???????? #ACMilan

It will be signed in April, official soon. pic.twitter.com/BOIItNR61u