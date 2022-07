Conducerea de pe Etihad îl va lăsa pe Liam Delap să părăsească formația, după cum anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media. Englezul a evoluat sporadic pentru echipa mare și chiar și-a trecut în CV un meci de Champions League, dar nu a impresionat prea mult. Totuși, Liam Delap a făcut parte din lista publicației FourFourTwo a celor mai talentați tineri în 2022, obținând a 18-a poziție.

Expertul în transferuri a mai scris pe Twitter că s-au interesat deja câteva echipe de Delap. Burnley vrea să-l țină pe tânărul în vârstă de 19 ani la club doar sub formă de împrumut, pe când Southampton se pregătește intensiv de o mutare definitivă a fotbalistului pe Saint Mary's.

Manchester City are prepared to let Liam Delap leave in the next weeks. Been told Burnley asked for Delap on loan until end of the season, while Southampton are also interested but for permanent move. ???? #MCFC

Final decision to be made in the next days. pic.twitter.com/3HU0TiWrfN