Manchester City, pas greșit înainte de pauza pentru Mondial. Campioana a pierdut în minutul 98, pe teren propriu

A fost ultimul meci din campionat pentru "cetățeni" înainte de pauza competițională pentru Campionatul Mondial din Qatar, meci pe care l-au pierdut, scor 1-2.

Scorul a fost deschis de Toney în minutul 16, iar egalitatea a fost restabilită înainte de finalul primei reprize prin Foden.

Formația oaspete a dat lovitura de grație în minutul 98 prin același Toney care a marcat golul victoriei cu care Brentford a urcat, provizoriu, pe locul 10 în Premier League, cu 19 puncte.

De cealaltă parte, Manchester City rămâne pe locul doi, cu 32 de puncte, iar Arsenal se poate distanța la cinci puncte dacă obține un succes în partida cu Wolves, din deplasare.

IVAN TONEY WINNER GOAL IN THE 98TH MINUTE VS MANCHESTER CITY pic.twitter.com/NxZdxgoZeN