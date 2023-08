"Cetățenii" au bifat al doilea succes în Premier League, din tot atâtea partide, trecând un prim test important, cu Newcastle.

Fără Kevin De Bruyne, care va lipsi o bună perioadă de timp din cauza unei intervenții chirurgicale, formația antrenată de Pep Guardiola s-a impus la limită, scor 1-0, grație bijuteriei reușită de Julian Alvarez.

WHAT A GOAL BY JULIAN ALVAREZ ????️ Man city 1 : 0 Newcastle pic.twitter.com/qY3Gg8vD5n

În urma acestui succes, Manchester City se află pe locul doi, la egalitate de puncte cu Brighton, care un golaveraj mai bun.

???????????????????????????????????? straight wins at the Etihad for Manchester City ???? pic.twitter.com/SoaVoCAFsM