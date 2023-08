Pep Guardiola șochează: ”L-am vrut pe Harry Maguire”. De ce a picat transferul la Manchester City

Harry Maguire (30 de ani) a fost aproape de a pleca de pe Old Trafford în această vară, dar transferul său la West Ham nu s-a concretizat.

Internaționalul englez a fost și în vizorul rivalei lui United, Manchester City, echipa care a dominat fotbalul englez în ultimul sezon și a reușit pentru prima oară în istorie ”tripla”: campionat, FA Cup și Liga Campionilor.

Pep Guardiola a dezvăluit că Maguire putea ajunge la City, doar că ”cetățenii” nu au vrut să plătească suma cerută de club, astfel că transferul a picat. La fel s-a întâmplat și în cazul altor jucători.

”L-am vrut pe Harry Maguire dar nu l-am transferat pentru că nu am vrut să plătim suma cerută. L-am vrut pe Cucurella, n-am plătit. L-am vrut pe Alexis Sanchez, n-am plătit. În final, o să plătim doar ceea ce este corect”, a spus antrenorul lui Manchester City.

