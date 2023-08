Barcelona transferă un jucător de la Manchester City!

Portughezul Joao Cancelo (29 de ani) nu a intrat în planurile lui Pep Guardiola pentru sezonul precedent și a fost împrumutat la Bayern Munchen, alături de care a câștigat campionatul în Germania.

Bavarezii nu l-au achiziționat definitiv pe lusitan, astfel că acesta s-a întors la Manchester City, dar nu pentru mult timp.

Barcelona e gata să-l transfere pe Cancelo, tot sub formă de împrumut. Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că cele două cluburi vor purta o nouă rundă de negocieri în acest weekend și sunt șanse bune să se ajungă la un acord.

Barça want to complete João Cancelo deal very soon, new round of talks this weekend. The agreement with Manchester City is getting closer ???????????????? #FCB

Loan deal will 100% include buy option clause, as always mentioned; not mandatory.

Final details and then deal will be done. pic.twitter.com/4KA7wawbr5