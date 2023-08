Kevin De Bruyne ar putea lipsi de pe teren până la patru luni, potrivit Reuters.

Fotbalistul belgian a postat două fotografii în social media, cu mesajul: “Vestea de după meciul cu Burnley a fost o lovitură foarte dură pentru mine din punct de vedere fizic şi psihic. Acum că operaţia este gata, sunt pregătit să-mi vindec corpul şi să reiau curând activitatea. Vă mulţumesc tuturor pentru sprijin”, potrivit News.ro.

The news after the Burnley game was a really big blow for me physically and mentally. Now the surgery is done I’m ready to heal my body and get back to work soon. Thank you all for the support???? pic.twitter.com/dULTfmSTdr