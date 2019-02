MAN CITY - ARSENAL 3-1 | Aguero a recunoscut dupa meci ca a inscris cu MANA: "Acum ca vad reluarea..." A fost oprit de un coleg in timpul interviului

Campioana Manchester City pune presiune pe liderul Liverpool dupa victoria cu Arsenal.

Manchester City a ajuns la 4 victorii consecutive in fata celor de la Arsenal, lucru care nu s-a mai intamplat de peste 80 de ani! Echipa lui Pep Guardiola a avut nevoie de doar 48 de secunde pentru a deschide scorul prin Kun Aguero. Koscielny a egalat rapid, insa Aguero a marcat apoi de inca 2 ori si City ajunge la 59 de puncte, cu 2 mai putin decat Liverpool, cea care joaca luni contra lui West Ham.

Ultima reusita a lui Manchester City a fost una controversata, Aguero lovind mingea cu mana. In interviul de dupa partida, Kun Aguero a recunoscut ca a fost hent! El a fost chemat la microfonul Sky Sports alaturi de colegul sau, Fernandinho.

"Am revenit pe drumul cel bun, am jucat un fotbal bun. Am avut initiativa din primul minut, am marcat din nou devreme si am meritat victoria" a spus Fernandinho. "A fost o victorie importanta. Zilele trecute am marcat devreme si apoi am pierdut, asa ca acum sunt fericit" a spus Aguero, cel care apoi a vorbit despre faza controversata. "Credeam ca a venit mingea din pieptul meu, dar acum ma uit la TV si a fost hent" a spus Aguero. Afirmatia lui a fost oprita abrupt de Fernandinho: "Nu conteaza, a fost gol" a spus brazilianul.