Jucătorul care refuză să se antreneze și forțează cel mai scump transfer al verii: 100 de milioane de euro!

Manchester United se află în negocieri cu Ajax pentru transferul extremei dreapta Antony Matheus dos Santos (22 de ani). Potrivit Express, gruparea din Premier League a făcut deja o ofertă de aproape 85 de milioane de euro, cu bonusuri incluse, însă olandezii au refuzat-o, transmițând că își doresc aproximativ 100 de milioane de euro.

În tot acest timp, Antony refuză să mai participe la antrenamentele lui Ajax. Jurnaliștii Fabrizio Romano și Jonas Hen Shrag scriu că brazilianul nu s-a pregătit cu echipa în cursul zilei de sâmbătă și ar urma să fie scos din lot pentru duelul de azi cu Sparta Rotterdam, din Eredivisie.

"Antony vrea să se transfere la Manchester United și speră că Ajax va fi dispusă să negocieze după ce va fi trimisă noua ofertă", a scris Fabrizio Romano.

Understand Antony will NOT be part of Ajax XI vs Sparta Rotterdam on Sunday. Brazilian star didn’t train with the group yesterday and today. ????⚪️???????????? #Ajax

Antony wants Manchester United and hopes for Ajax to negotiate with Man Utd when the new bid will be submitted. #MUFC pic.twitter.com/AtKCwCL6IV