Cea mai comentată fază a partidei de pe Tottenham Hotspur Stadium s-a produs în minutul 34, la scorul de 0-0. Luis Diaz a marcat pentru Liverpool, însă reușita sa a fost anulată de asistent pentru un ofsaid. Decizia a fost confirmată și din camera VAR.

Reluările oferite de televiziuni au arătat că Diaz se afla în poziție regulamentară în momentul în care a primit pasa de la Mohamed Salah, motiv pentru care microbiștii s-au revoltat pe rețelele sociale. Inclusiv Jurgen Klopp a avut un discurs dur la final, spunând că "liniile s-au tras greșit".

La scurt timp după încheierea partidei, Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), forul responsabil de arbitrajele din Premier League, a emis un comunicat în care a transmis că arbitrii din camera VAR au greșit anulând golul marcat de Liverpool în prima repriză.

"PGMOL recunoaște că o eroare umană semnificativă s-a produs în prima repriză a meciului Tottenham Hotspur - Liverpool.

Golul marcat de Luis Diaz a fost anulat pentru ofsaid de arbitrii din teren. A fost o eroare clară, evidentă, iar golul ar fi trebuit să fie validat la VAR, însă VAR-ul nu a reușit să intervină.

PGMOL va realiza o evaluare completă a acestei situații pentru a vedea cum s-a ajuns la această eroare. PGMOL va contacta imediat clubul Liverpool pentru a admite eroarea", a transmis PGMOL.

Luis Díaz had a goal chalked off by VAR. @richardajkeys and Andy Gray take a closer look... #beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/cDSpws1YrY