Liverpool a avut doi jucători eliminați: Curtis Jones a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault asupra lui Yves Bissouma, în minutul 26, iar Diogo Jota a văzut două cartonașe galbene în decurs de câteva zeci de secunde și a părăsit terenul în minutul 69.

Managerul lui Liverpool a criticat și alte decizii de arbitraj, cum ar fi cele două eliminări din tabăra sa.

"Nu am fost niciodată mai mândru de echipa mea decât astăzi. Nu am văzut în viața mea un meci mai nedrept decât acesta, cu niște decizii nebune. Am avut un autogol, e greu de digerat, dar chiar sunt mândru de echipa mea.

Legat de primul cartonaș roșu, Curtis calcă pe minge, apoi duce piciorul mai sus. Nu a fost un tackling greșit, chiar dacă în slow motion pare diferit. A călcat mingea, iar ulterior piciorul a trecut peste minge. A fost un ghinion.

Primul galben primit de Diogo Jota nu trebuia acorda. Apoi l-a primit pe al doilea și a trebuit să jucăm în opt jucători de câmp.

Golul anulat pentru ofsaid? S-a văzut că nu a fost ofsaid, au tras liniile greșit, nu au ținut cont de momentul în care Salah a pasat mingea. E greu de acceptat", a spus Jurgen Klopp, citat de BBC.

