NEBUNIE pe strazile din Liverpool! Fanii au inceput sa dea cu artificii in timpul meciului de titlu! Ce se intampla acum pe strazi

Liverpool este campioana in Premier League pentru prima data dupa 30 de ani.

Baietii pregatiti de Jurgen Klopp vor ridica trofeul deasupra capului la finalul meciului cu Chelsea, in absenta fanilor.

Desi nu vor avea acces nici pe stadion si nici in imprejurimi, suporterii nu au vrut sa rateze aceasta ocazie si au iesit pe strazile din Liverpool pentru a sarbatori.

Here they come, Liverpool FC, the Premier League champions ???? pic.twitter.com/nbBVuCOSX5 — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) July 22, 2020

Fans celebrating outside of Hotel Tia pic.twitter.com/iCYlMBbFwR — Olivia Tobin (@oliviatobin17) July 22, 2020

Oficialii clubului si autoritatile le-au cerut in mai multe randuri sa nu iasa pentru a respecta masurile de distantare sociala, insa fanii "cormoranilor" nu au respectat aceste rugaminti, iar acum politia incearca sa ii desparta.

Allez Allez Allez, outside Hotel Tia where a screen showing the match is being played pic.twitter.com/JVIH0A37Ti — Olivia Tobin (@oliviatobin17) July 22, 2020

Mai mult decat atat, inca din minutul 64 al meciului cu Chelsea, suporterii au inceput sa lumineze cerul cu artificii, bucurandu-se de succesul favoritilor.

Crowds are now singing, dancing and letting flares off pic.twitter.com/RWMmsCh6pM — Olivia Tobin (@oliviatobin17) July 22, 2020

Fireworks are let off as children climb up fences to see crowds singing pic.twitter.com/vxwG7G5C3L — Olivia Tobin (@oliviatobin17) July 22, 2020

Just over 20 mins until Liverpool v Chelsea kickoff @LivEchonews pic.twitter.com/badu0yWdXj — Lee Grimsditch (@LeeGrimsditch) July 22, 2020